“La Luna Cautiva”: folklore, visuales y gastronomía para esperar el 25 de Mayo

En vísperas de una de las fechas más emblemáticas del calendario argentino, Casa Metro (calle 4 entre 51 y 53) volverá a transformarse en escenario de una experiencia donde el folklore se combinará con gastronomía, visuales y una puesta artística pensada para atravesar todos los sentidos. La segunda edición del ciclo de peñas “La Luna Cautiva” se realizará el sábado 24 de mayo desde las 20, con una propuesta que buscará recibir el Día de la Patria entre música popular y clima festivo.

La iniciativa apuesta a recrear el espíritu tradicional de las peñas desde una mirada contemporánea e inmersiva, donde conviven la raíz folklórica, el arte digital y una experiencia gastronómica criolla.

La programación reunirá a distintos artistas y proyectos ligados al folklore argentino, cada uno con búsquedas y sonoridades propias. Entre las figuras destacadas aparecerá Yamila Cafrune, heredera de una de las familias más emblemáticas de la música popular argentina.

La grilla también incluirá a Legüereale, el colectivo integrado por 12 mujeres platenses que resignifica el uso del bombo legüero desde una perspectiva colectiva y femenina, además de Los Hermanos Herrera, el trío santiagueño que trabaja sobre ritmos tradicionales como la vidala y la chacarera en quichua.

Además, actuará la violinista Malena Garnica, reconocida por fusionar formación académica y repertorio folklórico.

Uno de los aspectos distintivos de “La Luna Cautiva” será su construcción visual. Las visuales estarán a cargo del VJ Lisandro Peralta, quien desarrollará una intervención digital pensada para dialogar en tiempo real con la música y transformar el espacio en un entorno inmersivo.

La propuesta incluirá una experiencia gastronómica típicamente argentina, con locro patrio, empanadas y vino como protagonistas de la noche, en una búsqueda por recuperar el espíritu colectivo y festivo de las celebraciones patrias.

El evento contará con la conducción de Federico “Poni” Rossi y Emanuel Gabotto.

Todos los datos

Evento: segunda edición del ciclo de peñas “La Luna Cautiva”

Fecha: sábado 24 de mayo

Horario: desde las 20

Lugar: Casa Metro

Dirección: calle 4 entre 51 y 53, La Plata

Entradas y más información: www.casametro.com.ar

Instagram: instagram.com/casametrolp

Facebook: facebook.com/casametrolaplata

Conducción: Federico “Poni” Rossi y Emanuel Gabotto

Visuales: VJ Lisandro Peralta

Propuesta gastronómica: locro patrio, empanadas y vino