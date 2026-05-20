Paquetitos de acelga rellenos Una receta simple, jugosa y bien reconfortante

Las hojas de acelga rellenas son de esas recetas que combinan simpleza y sabor en partes iguales. Con ingredientes cotidianos y una preparación accesible, este plato logra convertirse en una comida completa, abundante y muy tentadora. La suavidad de la acelga contrasta con el relleno especiado de carne y verduras, mientras que la cocción al horno aporta una textura tierna y jugosa.

Aunque recuerdan al tradicional sarma armenio o a ciertas preparaciones mediterráneas, esta versión apuesta por una cocina más casera y práctica, ideal para resolver un almuerzo o cena con algo distinto a lo habitual.

INGREDIENTES

12 hojas grandes de acelga

500 gramos de carne picada

1 cebolla mediana

1/2 morrón rojo

2 dientes de ajo

3 cucharadas de aceite

1 huevo

3 cucharadas de pan rallado

Sal y pimienta, a gusto

1 cucharadita de pimentón

1 taza y media de caldo

El secreto está en las hojas

Para que los rollitos queden perfectos, el primer paso es trabajar bien la acelga. Las hojas deben blanquearse apenas unos segundos en agua hirviendo con sal y luego enfriarse rápidamente. Ese contraste térmico ayuda a conservar el color verde intenso y evita que se rompan al momento de enrollarlas.

Una vez listas, se transforman en el envoltorio ideal para contener un relleno húmedo y aromático.

UN RELLENO BIEN SABROSO

La combinación de cebolla, ajo y morrón salteados aporta profundidad de sabor y jugosidad a la carne picada. El huevo y el pan rallado ayudan a integrar todos los ingredientes, mientras que el pimentón suma un toque cálido y apenas ahumado que realza el conjunto.

El resultado es un relleno equilibrado y muy versátil, que también admite variantes con arroz, hierbas frescas o incluso salsa de tomate incorporada a la mezcla.

PASO A PASO

Preparar las hojas: lavar bien las hojas de acelga y retirar los tallos. Hervir agua con sal y blanquearlas durante 30 segundos. Pasarlas inmediatamente a un bowl con agua fría, escurrir y reservar. Cocinar las verduras: picar la cebolla, el ajo y el morrón. Calentar el aceite en una sartén y saltear durante unos cinco minutos hasta que las verduras estén tiernas y fragantes. Armar el relleno: colocar la carne picada en un bowl. Incorporar las verduras cocidas, el huevo, el pan rallado y los condimentos. Mezclar bien hasta obtener una preparación homogénea. Formar los paquetitos: extender cada hoja sobre una superficie limpia. Colocar una porción de relleno en el centro, doblar los bordes hacia adentro y enrollar cuidadosamente para formar pequeños paquetes. Cocción al horno: distribuir el caldo en una fuente para horno y acomodar encima los rollitos. Cubrir con papel aluminio y cocinar en horno precalentado a 180 grados durante aproximadamente 25 minutos.

CÓMO SERVIRLOS

Estos paquetitos de acelga quedan deliciosos recién hechos y bien calientes. Pueden servirse solos, acompañados por arroz blanco o cubiertos con salsa de tomate casera para potenciar aún más los sabores. También combinan muy bien con yogur natural condimentado o una ensalada fresca de hierbas y limón.