Zaüys El sabor callejero de Turquía que encontró su lugar en La Plata

En la esquina de 9 y 50, en pleno centro platense, Zaüys busca instalar una propuesta gastronómica inspirada en el universo de la comida callejera internacional. El gran protagonista de la carta es el Döner Kebab, una preparación tradicional de origen turco que desde hace años domina las calles de ciudades como Berlín, Londres o Estambul.

Aunque muchas veces suele confundirse con el shawarma, desde el local remarcan que se trata de productos distintos. El Döner Kebab tiene raíz turca y se caracteriza por la cocción vertical de la carne, que luego se corta en finas láminas para servirse en distintos formatos.

El shawarma, en cambio, está más asociado a la cocina de Medio Oriente y a otros perfiles de especias y marinados.

Un proyecto inspirado en viajes y tendencias globales

La idea nació después de distintos viajes y de observar cómo este producto se consolidó como una referencia de la gastronomía urbana en Europa y Asia.

A partir de esa experiencia, desde Zaüys detectaron que en Argentina todavía existía mucho espacio para desarrollar una propuesta moderna alrededor del Döner Kebab.

Con el objetivo de acercarse lo máximo posible a la preparación original, uno de los dueños viajó especialmente a Turquía para conocer el proceso tradicional y traer parte de la maquinaria utilizada actualmente en el local.

Entre los equipos incorporados se destacan sistemas especiales de cocción vertical y herramientas automáticas de corte de carne.

Una carta abundante y con identidad propia

La propuesta gira alrededor del Döner Kebab, aunque suma distintas alternativas como rolls, quesadillas y versiones en pan pita. Las salsas, los vegetales y las combinaciones fueron pensadas para darle identidad propia a cada producto y construir una experiencia que vaya más allá de la comida rápida tradicional.

La abundancia también forma parte del concepto. Cada preparación apunta a combinar sabor, presentación y practicidad, en línea con la lógica de la gastronomía callejera internacional.

Además de las opciones saladas, el local incorpora una línea de productos dulces y de cafetería. Entre ellos aparecen shots de chocotorta, tiramisú y lemon pie, además de brownies, cookies, cheesecakes y distintas opciones de panadería de producción propia, como croissants y medialunas.

Una experiencia donde también importa la estética

Uno de los rasgos más distintivos de Zaüys es su diseño. El espacio fue pensado con una estética urbana y contemporánea, donde predominan las luces de neón, los murales inspirados en distintas ciudades y distintos detalles gráficos que acompañan la identidad visual de la marca.

Incluso sectores menos habituales, como los baños, forman parte de la experiencia, con una ambientación estilo collage que refuerza el perfil joven y moderno del lugar.

Con servicio en salón, take away y delivery a través de plataformas como Rappi y PedidosYa, Zaüys apuesta a consolidarse como una de las nuevas referencias gastronómicas del centro platense para descubrir el universo del Döner Kebab.

IG: @zauys.ar.

Cada preparación apunta a combinar tanto sabor, como presentación y practicidad

Las combinaciones fueron pensadas para darle identidad propia a cada producto