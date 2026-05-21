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El 25 de mayo

Abasto se prepara para festejar su 135º aniversario con una agenda recargada

Por Redacción

La localidad del oeste platense cumplirá años y lo celebrará con actividades para toda la familia

La Municipalidad de La Plata llevará adelante este lunes 25 de mayo una jornada especial para celebrar el 135° aniversario de Abasto con actividades culturales, desfile tradicionalista y shows musicales.

Los festejos comenzarán a las 12:00 en el Club Abastense, ubicado en 520 y 209, y ofrecerán también stands de comidas y una feria de emprendedores para el disfrute de toda la comunidad.

Además, a partir de las 16:00 se desarrollará el acto protocolar con el izamiento de la bandera y presencia de autoridades, para luego dar lugar al tradicional desfile cívico-tradicionalista sobre avenida 520 entre 207 y 209 con la participación de instituciones, agrupaciones y referentes de la localidad.

La celebración continuará luego con la presentación de bandas locales y culminará a las 17:00 con un show musical de cierre para coronar una nueva conmemoración del histórico barrio platense.

No obstante, el domingo, también en el Club Abastense, se realizará un almuerzo como parte de las actividades por los festejos del nuevo cumpleaños de la localidad.

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