Abril dio números en rojo en ventas de inmuebles

Los datos oficiales de abril en las operaciones de compraventa de inmuebles en la provincia de Buenos Aires cayeron como un balde de agua fría: se registró una baja interanual del 18 % en la compraventa de inmuebles, con apenas 9.999 operaciones frente a las más de 12.000 del año anterior. También dio una baja de 10% en la comparación con marzo de este año.

El informe del Colegio de Escribanos bonaerense es tajante al señalar que el mercado aún no define una tendencia clara.

Sin embargo, el desplome más evidente se dio en las hipotecas, que mostraron una caída del 32 % respecto a marzo de este año.

Esta cifra oficial le da un marco estadístico a la advertencia del martillero Ramón Penayo, quien señala que, aunque hay un “asomo” de oferta de créditos, la mayoría de los platenses no logra calificar.

Según el profesional, con un sueldo promedio de $1.500.000 y el costo de vida en ascenso, “la capacidad de endeudamiento está agotada”.

“BOLA DE NIEVE”

Para Penayo, se formó una “bola de nieve” de deuda familiar que impide acceder a las nuevas líneas bancarias, dejando al Banco Nación como casi el único actor en un escenario de extrema escasez.

La martillera Estela Valverde dijo que “desde hace varias semanas no hemos tenido consultas sobre inmuebles que son grandes oportunidades para el mercado inmobiliario de la región”.

INVERSIONES

Entre los profesionales de la Ciudad perciben que las pocas operaciones que se concretan son pequeñas inversiones que oscilan entre los 30.000 y 50.000 dólares. Aquella dinámica donde una familia vendía su departamento para saltar a una unidad mayor mediante un crédito desapareció casi por completo, afirman.

Guillermo Longhi, presidente del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, enfatizó que “habrá que esperar a los próximos registros para ver si se consolida alguna tendencia, pero el panorama actual es de una inestabilidad marcada”.

motor económico

Esta parálisis no solo afecta a los martilleros, coinciden en diversos ámbitos vinculados al rubro inmobiliario.

“Cuando una propiedad se vende, se activa el trabajo de pintores y electricistas, moviendo una economía local que hoy está estancada”, resaltó un operador inmobiliario que habló con este diario.

Por ahora, el sector sobrevive de “expectativa en expectativa”, esperando que los sueldos finalmente se acomoden a una realidad que, por ahora, solo muestra números en rojo y encienden señales de alarma.