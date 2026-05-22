Caen las expectativas entre las empresas y comercios de la Región

Las expectativas empresariales en la Región atraviesa un momento de marcada cautela. Según el último Índice de Expectativas Empresariales (IEE), elaborado por el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas (UNLP), el ánimo de los comerciantes y prestadores de servicios locales registró un empeoramiento del 1% durante abril.

Este retroceso, que se manifiesta tanto en la comparación con el trimestre anterior como en la medición interanual. El estudio refleja un escenario donde la incertidumbre ha vuelto a ganar terreno.

El dato más llamativo del relevamiento de abril es el quiebre de una tendencia: la preocupación por la inflación volvió a subir entre los empresarios platenses luego de siete trimestres consecutivos de caída. Este factor se suma a un combo de dificultades que incluye la falta de demanda y el incremento sostenido en los costos, particularmente en las tarifas de servicios públicos e impuestos.

FALTA DE VENTAS

Respecto a la actividad comercial, el informe señala que la falta de ventas ha comenzado a impactar negativamente en las proyecciones de inversión.

Si bien un 48% de los encuestados aún espera que sus ventas aumenten en el próximo trimestre, este optimismo es más moderado que en periodos previos.

La inversión es quizás el punto más débil del informe. Las fuentes indican que este rubro mantiene una tendencia negativa que se originó a mediados de 2024.

Aunque hubo una leve mejora trimestral, el saldo de respuesta sigue siendo inferior al de años anteriores: solo un 26% de los empresarios planea realizar nuevas inversiones en el corto plazo.

EMPLEO

En contraste, el empleo se presenta como el factor de mayor estabilidad en la economía regional.

La dotación de personal es la variable que menos variaciones sufre, con un 11% de los comerciantes con planes de contratar nuevos empleados frente a un escaso 4% que prevé despidos.

Sin embargo, la intensidad de la actividad laboral muestra signos de agotamiento, ya que las horas trabajadas registraron un empeoramiento respecto al trimestre anterior

Desde el Laboratorio de la facultad de Ciencias Económicas de la UNLP destacan que este relevamiento trimestral es una herramienta clave para entender el pulso de la calle en el Partido de La Plata.

En un contexto donde el índice general de expectativas retrocede y los costos operativos no dan tregua, el sector privado platense parece haber entrado en una etapa de “esperar y ver”, priorizando sostener la estructura actual ante la fragilidad del consumo.

Este diario reflejó en distintas publicaciones la preocupación de los comerciantes, cierre de locales, las dificultades que se producen por la falta de crecimiento de las ventas y la marcada incertidumbre en los centros comerciales.