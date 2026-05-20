La Plata: habrá cortes de calles por poda de árboles

La Municipalidad de La Plata informa que, en el marco de tareas de mantenimiento del arbolado público, el jueves 21 y el viernes 22 de mayo de 8:00 a 13:00 se realizarán cortes de tránsito en diagonal 78 entre 11 y 12.

En ese sentido, se solicita a vecinos y conductores evitar la zona y optar por vías alternativas para facilitar el desarrollo de los trabajos y prevenir inconvenientes.

Según se informó, la próxima semana los trabajos continuarán bajo un cronograma que será comunicado oportunamente para abarcar todo el tramo entre Parque Saavedra y Plaza Rocha.

Las tareas tienen como objetivo eliminar interferencias con el alumbrado público, despejar la línea municipal y preservar la sanidad de los ejemplares arbóreos.