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La Ciudad

La Plata: habrá cortes de calles por poda de árboles

Por Redacción

La Municipalidad de La Plata informa que, en el marco de tareas de mantenimiento del arbolado público, el jueves 21 y el viernes 22 de mayo de 8:00 a 13:00 se realizarán cortes de tránsito en diagonal 78 entre 11 y 12.

En ese sentido, se solicita a vecinos y conductores evitar la zona y optar por vías alternativas para facilitar el desarrollo de los trabajos y prevenir inconvenientes.

Según se informó, la próxima semana los trabajos continuarán bajo un cronograma que será comunicado oportunamente para abarcar todo el tramo entre Parque Saavedra y Plaza Rocha.

Las tareas tienen como objetivo eliminar interferencias con el alumbrado público, despejar la línea municipal y preservar la sanidad de los ejemplares arbóreos.

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