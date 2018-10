Estrella, ante Peñarol, el único partido que se adelanta

| Publicado en Edición Impresa

Un fin de semana atípico para el fútbol de la Liga Amateur Platense, habida cuenta del feriado que hay en el medio. Por esa razón, entre hoy y el lunes habrá jornada doble de los juveniles, del femenino y también del Proyección.

Mientras que la fecha de primera división se jugará mañana, a excepción de Estrella vs. Peñarol, que se medirán esta tarde desde las 15:30, en el predio de 8 y 169, Berisso.

También mañana se disputará la quinta fecha del Sub-17.

Mientras que el lunes, de acuerdo a lo que informó la Liga Amateur, se recupera la quinta fecha de los infantiles, de juveniles y del femenino, además de una nueva reunión del Torneo Proyección.

La séptima fecha del Clausura de primera división, Copa diario El Día, contempla el siguiente cuadro de partidos:

PRIMERA A: Círculo Cultural Tolosano vs. Curuzú Cuatiá (528 y 116); Porteño vs. San Lorenzo (Mitre y Alsina, Ensenada); CRISFA vs. Asociación Coronel Brandsen (14 y 72); ADIP vs. Villa Lenci (10 y 485); CRIBA vs. Nueva Alianza (2 y 611); Unidos de Olmos vs. Everton (43 y 184) y Comunidad Rural vs. Villa Montoro (66 y 174, Los Hornos).

PRIMERA B: Argentino Juvenil vs. Centro Fomento Los Hornos (18 y 460); Asociación Iris vs. Alumni (143 y 517); For Ever vs. Talleres (70 y 148); Independiente de Abasto vs. Las Malvinas; Centro Fomento Ringuelet vs. Romerense (25 y 514); Polideportivo Gonnet vs. Tricolores (15 bis y 495) y San Martín de Los Hornos vs. La Plata FC. (58 y 145).

LAS BONITAS

El combinado femenino de la Liga integrará el Grupo C, del Torneo Nacional. Debuta el 26-11 de local ante Mendoza. Luego, se cruza con Oberá, por la fecha 2; y en la fecha 3 tendrá jornada de descanso.