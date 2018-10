Advierten por intentos de usurpacion de terrenos en Villa Garibaldi

Varios intentos de usurpación de terrenos encendieron las alarmas en los últimos días en Villa Garibaldi y los vecinos decidieron dar cuenta de la situación "para evitar que esta situación, que es preocupante, prospere".

No es la primera vez que se ve gente intentando meterse en terrenos ajenos en esta zona y en Arana, según consignaron. En este caso, ocurrió en la cuadra de 660 entre 19 y 19 bis, donde "personas que no son del barrio se metieron en tierras en las que intentaron alambrar e incluso en algunas colocaron candadas como si fueran los dueños", afirmó un vecino de la zona que prefirio no hacer público su nombre por "temor a cualquier represalia".

Según remarcó, "las tierras en la que intentaron meterse tienen dueños que no están radicados en el barrio pero no por eso los vecinos tenemos que permitir que proliferen este tipo de situaciones ilegales".

Además, señaló que "en el afán de usurpar las tierras intentaron plantar alambrados, lo cual tuvimos que salir a impedir".