Nacha Guevara armó revuelo en la mesa de Mirtha y estallaron las redes

Fiel a su estilo. El fin de semana Nacha Guevara fue una de las invitadas de la mesa de Mirtha Legrand y protagonizó una situación que causó enorme revuelo en las redes sociales y que le valió una ola de críticas por parte de los internautas.

La actriz de 78 años, quien nunca se calla nada, se mostró en desacuerdo con un juego propuesto por la conocida sommelier Agustina de Alba, otra de las invitadas a la clásica mesa de Mirtha. En un momento, de Alba propone al resto de los comensales, entre estos Mercedes Moran, realizar un juego de preguntas en las que las respuestas de los participantes consisten en levantar el cartelito de "mito" o "verdadero". Todo, por supuesto, referido a su especialidad: el vino.

Todos los invitados, incluso la anfitriona, o sea Mirtha, aceptaron con agrado el desafío, salvo Nacha, quien fiel a su estilo tiró una contundente negativa: "¡Ay Dios mío!".

"Mirá vos, yo que había pensado que las personas con más ego éramos los actores. He cambio de idea", dijo enseguida, para referirse al protagonismo que estaba ganando de De Alba en la mesa.

"Pueden jugar si no quieren, no es obligación", tiró la semmelier, a quien no se le movió un pelo. Finalmente, firme en su postura, Nacha no lo jugó. Mirtha, en el intento de poner paños fríos, y de conciliar con la postura de Nacha, comentó: "¡No! A los actores, en cuanto a ego, no nos gana nadie. Ni los políticos, a ellos los pasamos".

Por esto Nacha se ganó todas las críticas en las redes sociales. "Nacha Guevara, señora desubicada, pedante y horrenda, ubíquese. Su edad y su experiencia lo único que hacen es que agrande ese ego asqueroso que tiene. ¡Respete, señora!", fue uno de los comentarios picante contra la reconocida actriz. Otro usuario escribió en tono jocoso: "Nacha Guevara hablando de ego. Ja, ja...".