Que si, que no...: Michael Bublé amagó con dejar la música, pero ahora dicen que lo malinterpretaron

Sus agentes negaron el retiro, pero el cantante no larga nada. ¿Conflicto entre los deseos del “crooner” y de quienes lo manejan?

| Publicado en Edición Impresa

La noticia estalló como una bomba el fin de semana: a pesar de sus jóvenes 43 años, una edad ideal para su carrera como “crooner”, y tras haber visto a su hijo superar una terrible enfermedad, Michael Bublé sorprendía al mundo al afirmar que su próximo disco, de inminente lanzamiento, sería su último trabajo.

¿Colgaba el micrófono Bublé? No tan rápido: la agencia que lo maneja salió rápida de reflejos a negar todo, afirmó que “estaba hablando de las emociones que sintió durante la enfermedad de su hijo” y, así, volvieron a poner en suspenso el retiro.

“Los rumores y reportes de que Michael se retira son completamente falsos”, indicó un representante de la compañía Bruce Allen Talent, agencia que maneja al músico de 43 años, en declaraciones a US Weekly.

Había sido el propio Michael quien lanzó la primera piedra: el artista le dijo a un medio británico que se “retiraba del negocio”, después de “Love”, su próximo trabajo discográfico. ¿Las razones? Particularmente, su hijo Noah, quien acaba de superar una terrible enfermedad.

“El diagnóstico de mi hijo me hizo dar cuenta de lo estúpido que había sido por preocuparme por un montón de cosas sin importancia”, dijo el marido de Luisana Lopilato al medio, iniciando las versiones sobre su retiro inminente.

Bublé anunciaba entonces un cambio de prioridades luego de cumplir con sus compromisos, que incluyen el lanzamiento, el 16 de noviembre, de “Love”. “Todo mi ser ha cambiado, mi percepción de la vida. No sé si puedo terminar esta conversación sin llorar. Y nunca perdí el control de mis emociones en público. Realmente me quería morir, no sabía cómo seguía respirando, mi esposa estaba igual y, aunque yo trataba de ser fuerte por los dos, realmente no lo lograba. Ya no tengo el estómago para esto. El narcisismo de las celebridades. Esta es mi última entrevista, me retiro”, lanzó.

“Me retiraré del negocio. He hecho el disco perfecto y ahora puedo irme en la cima”, agregó además Bublé, quien junto a Lopilato atravesó un durísimo 2016, luego de que Noah fuera diagnosticado con un extraño cáncer que finalmente superó: durante una temporada, sin embargo, ambos padres dejaron de lado sus carreras y, al parecer, también se replantearon muchas cuestiones.

Ahora, resulta difícil comprender cómo esas palabras fueron malinterpretadas por quiénes lo entrevistaban, y el hecho de que el músic no se pronunciara al respecto en sus redes sociales pese a que su posible retiro fue tendencia global este domingo, y que quienes salieran a desmentir la versión fueran sus agentes, despertó todavía más especulaciones. El deseo de Bublé, de cambiar sus prioridades en su vida luego de la enfermedad de su hijo mayor, parecía claro: ahora parece que se inicia la campaña para que la gallina de los huevos de oro continúe poniendo huevos...

El próximo huevo

Mientras las especulaciones continúan (y continuarán, hasta que hable Bublé), la marcha del tren del artista continúa camino a “Love”, su nuevo trabajo. El fin de semana estrenó “Love You Anymore”, canción compuesta por el joven talento de la música pop Charlie Puth, que sirve como primer single del nuevo álbum de estudio del canadiense, y que fue el motivo de las entrevistas que brindó.

“Love You Anymore” es, junto con “Forever Now” (compuesto por el propio Bublé), los dos únicos temas originales incluidos en Love. El resto es una colección de clásicos del cancionero estadounidense y estándares del jazz que Michael Bublé ha escogido personalmente.

Producido por David Foster, Love contiene clásicos de la talla de “When I Fall In Love”, popularizada en los años cincuenta por Doris Day y más tarde por Nat King Cole; “My Funny Valentine” y “Where or When” de Rogers & Hart; “I Only Have Eyes For You” o “La Vie En Rose”.

El listado de temas lo completan “Such A Night”, “Help Me Make It Through The Night” (con Loren Allred), “Unforgettable”, “When You’re Smiling”, “When You’re Not Here” y “I Get A Kick Out Of You”.

“No estaba esperando volver a grabar o actuar, más o menos lo tenía asumido. Mi visión del mundo ha cambiado totalmente en estos últimos años. Quería pasar todo mi tiempo con mi familia y mis hijos. Ese era mi foco. Durante ese tiempo también aprendí a cuantificar todo el amor y humanidad que existe en el mundo gracias a los mensajes de apoyo y deseos que recibimos”, explica Bublé en comunicado, antes de que la polémica sobre su retiro estallaba. Allí sí parecería hablar de los momentos inmediatamente posteriores a la enfermedad de Noah, y cómo ese sentimiento de apego a su familia se matizó con el correr de los tiempos y le permitió volver a grabar.

Esa es la versión que promueven sus agentes: no es que quiera dejar todo, sino que quiso dejar todo, comprensiblemente, tras la enfermedad de Noah. Pero ahora está listo para volver. Dicen los hombres de negocios, claro.