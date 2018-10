Adoptó una mascota pero se llevó flor de sorpresa cuando averiguó qué era

Imagínese que adopta un perrito. Le da cariño, lo ve crecer y lo toma como a uno más de la familia. Pero se entera de que su perrito no es perrito.

Esta insólita historia ocurrió en China y se viralizó en las redes sociales frente a la sorpresa del hombre por su mascota a quien, según informó el diario local "Shanghaiist", se la encontró de "cachorro". Estaba abandonada en un “pequeño pueblo de montaña” junto a la casa de un amigo. “Estaba oscuro y mi amigo no podía ver bien”, escribió el joven, que además contó que en ese momento sintieron pena por el "perro" y se lo llevaron a casa para cuidarlo y alimentarlo.

Con el tiempo, el nuevo dueño del animal se percató de que algo no iba bien: a la cría no le crecía el pelo y cuando corría no lo hacía como un can, por lo que colgó unas fotos en internet y pidió ayuda a los internautas para identificar la raza del cachorro. Pero rápidamente obtuvo su respuesta que no era la esperada: el animal que tenía de mascota era rata de bambú, un roedor nocturno que vive en el sur de China y se alimenta principalmente de esta planta.