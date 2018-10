La confesión de Gonzalo Higuaín: "De Juventus me echaron"

Gonzalo Higuaín acaba de afirmar que su salida de la Juventus fue porque "me echaron" y que "la decisión de irme no fue mía, me dijeron que no podía quedarme".

Las revelaciones del delantero argentino fueron realizadas en una entrevista concedida a "La Gazzetta dello Sport" en la que además contó que su situación se precipitó tras la final de la Copa Italia.

"En mi interior, ese día tuve la sensación de que tal vez algo de había roto", señaló el "Pipita" quien además recordó que "Después llegó Cristiano, el club quería dar un salto cualitativo y me dijeron que no podía quedarme y que estaban tratando de encontrar una solución...La mejor solución fue Milan", reconoció.

Finalmente y consultado sobre que le generó su partida de la Vecchia Signora, descartó sentir bronca y elogió a la institución a la cual arribó tras su partida de Turín. "El mío es un sentimiento de afecto porque me trataron muy bien. Compañeros y simpatizantes me han dado un gran cariño, pero no pedí salir. Básicamente, todo el mundo lo dice: me echaron. En Milan inmediatamente recibí un gran amor y me convencieron"