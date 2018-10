Trump enviará más tropas a la frontera por la caravana de migrantes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy el envío de militares a la frontera ante la marcha de la caravana de migrantes centroamericanos que intenta llegar por México a territorio estadounidense, en busca, sostienen, de mejores condiciones de vida.

"Voy a llevar al Ejército para esta emergencia nacional. ¡Van a ser frenados!", publicó hoy Trump en Twitter por la mañana.

Fuentes del gobierno de Trump filtraron a los principales medios estadounidenses que el Pentágono se dispone a enviar al menos 800 militares más a la frontera a pedido del presidente.

"A aquellos en la caravana, den la vuelta, no vamos a dejar entrar ilegalmente a gente en Estados Unidos. Vuelvan a su país y, si quieren, ¡soliciten la nacionalidad como millones lo están haciendo!", clamó el mandatario más tarde en la red social, informó DPA.

To those in the Caravan, turnaround, we are not letting people into the United States illegally. Go back to your Country and if you want, apply for citizenship like millions of others are doing!