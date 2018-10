San Carlos trabaja pensando en Laferrere

| Publicado en Edición Impresa

El plantel de Villa San Carlos, después del empate sin goles en Rosario ante Central Córdoba, realizó ayer trabajos regenerativos, y hoy por la tarde, entrenará en el estadio, con la mira puesta en Laferrere, al que enfrentará el próximo lunes, en Berisso.

De cara al partido del lunes, el entrenador Miguel Angel Restelli aún no resolvió en once titular, pues recién lo empezará a definir luego de la práctica de mañana. En principio, la idea es mantener los mismos jugadores que igualaron el martes. Ayer se completó la fecha 12 de la C: Alem 2, Sp. Barracas 1; Midland 1, Dock Sud 0 y San Martín 0, Argentino (Q) 1.

Por la B Nacional, Temperley recibe hoy a las 20:05 a Instituto, en el comienzo de la octava fecha.

Por la B Metropolitana, hoy comienza la 13º fecha con J.J. Urquiza-Comunicaciones (15:30) y Estudiantes-UAI Urquiza (21:05).