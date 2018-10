El nuevo nombre que apareció como candidato para la Selección

Informaciones que se conocieron en las últimas horas dieron cuenta que el nombre de Ariel Holan es uno de los que viene sonando en los pasillos de la Asociación del Fútbol Argentino como posible reemplazante de Lionel Scaloni al frente de la Selección.

A propósito de esos rumores, el DT de Independiente fue consultado por un diario capitalino y al respecto señaló que "Más que contestar si soy candidato o no, lo que me preguntaría es si todas las condiciones están dadas y no pasa porque el entrenador tal o cual decida si me llaman o voy", opinó.

Y, sin cerrarle las puertas al equipo nacional Holan, añadió que "No podría responderlo en esos términos sino en estos: tengo mi trabajo en Independiente y tenemos un plan muy, muy lindo puesto en marcha, pero los ciclos son finitos".

"Cualquier entrenador de cualquier país del mundo, si dice que no desea dirigir a su selección -del deporte que sea no sé para qué es entrenador.

Pero esto no pasa solo por la voluntad que se pueda tener por querer serlo sino por momentos, por organización, por tomas de decisiones en conjunto y a partir de allí, de lo que denomino un proyecto", agregó el actual director técnico del equipo de Avellaneda.