Ivana Figueiras contra Nicole Neumann: "No está sana"

En los últimos días se filtraron audios y mensajes en los que la modelo la insulta



La separación entre Nicole Neumann y Fabián Cubero sigue generando ruido. Esta vez, se hacen oir las consecuencias de los chats y audios de la modelo que se filtraron en los últimos días.

En los mensajes, la rubia ataca al ex futbolista pero también a su entorno, como su amiga Figueiras, a quien calificó de "concha seca".

Consultada al respecto, la aludida explicó: “La verdad es que sus mensajes no me llegaron, yo estoy en la mía, trabajando. De hecho, no sabía nada de nada. Me enteré porque me lo comentó Fabián. Él me había pedido si podía llevar a sus hijas al Sport, pero no pude, y a las horas supe que a esta persona le había molestado”.

Y siguió: “Es la misma agresión de siempre, me da pena por ella y por las nenas. Pero en lo personal, me importa muy poco. Ya había recibido mensajes así, no me cambia”.

Específicamente en cuanto a los chats, la diseñadora de moda aseguró: “No están truchados, pero están tan mal redactados, con tanta bronca, que es para chaleco de fuerza".

"Es una persona que no está sana. Se ve en los mensajes y no hay mucho más para decir”, cerró.