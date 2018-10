Viviana Canosa sufrió un robo "a punta de pistola"

La conductora dio detalles del mal momento que vivió en las últimas horas

Viviana Canosa sufrió ayer un violento asalto en el barrio de Nuñez. Segúnr relató: "Fue a robo de pistola, en Avenida del Libertador y Congreso. Me la pasé llorando todo el día".

Según detalló: "Me robaron plata, tarjetas y la cartera. Me apuntaron. Por suerte estaba sin mi hija. Lloré, lloré y lloré todo el día. Me dolía todo el cuerpo. Hoy arranqué el día con otra actitud porque si no, no querés salir a la calle. Te da pánico".

Y agregó, en diálogo con el periodista de Teleshow: "No te cuento más detalles porque es remover todo. No quiero dar notas porque me da pudor el tema. A la gente le pasan estas cosas, y peores. No me siento víctima de nada, sino uno más de todo esto que estamos viviendo".