Los comerciantes platenses, divididos en sus expectativas para el sector de cara al 2019

Casi la mitad proyecta una mejora respecto a 2018, pero el resto cree que la actividad empeorará. Menos ventas e impacto de tarifas

Caída de ventas, recesión, impacto cambiario, pérdida del poder adquisitivo son diferentes expresiones que marcan la actualidad de un buen número de comercios e industrias locales y, para trazar una radiografía de la situación, una consultora realizó un relevamiento entre comerciantes platenses. Entre otras conclusiones, el informe marcó que las expectativas de ese sector económico para el año entrante están divididas -casi en partes iguales- de cara al año entrante: el 50,8% de los consultados cree que el 2019 será mejor para el comercio que 2018, y el 49,2% considera que será peor.

El relevamiento fue desarrollado por la consultora Arquetipos en septiembre y se hizo entre comerciantes y empleados de comercio de La Plata para determinar qué pensaban de la coyuntura económica y sus perspectivas con relación al 2019.

Entre otras cosas se analizó el impacto de las tarifas, del precio de los alquileres y sus consideraciones en torno a la política pública comunal en los circuitos comerciales en relación a la infraestructura y al costo de la tasa municipal.

El sondeo se implementó en 250 comercios que fueron representativos de los distintos rubros y se encuentran en los principales circuitos comerciales: calle 8, calle 12, diagonal 80 de avenida 1 a calle 6; zona del Pasaje Rodrigo; calle 137; calle Cantilo; calle 520, de 1 a 10 y de 127 a 143; calle 7 de 45 a 60 y de 61 a 80.

Ni uno solo de los encuestados respondió que la situación económica nacional es “muy buena”; la mayoría la calificó como “mala” con el 29,4 por ciento y “muy mala”, el 27,2 por ciento. Solo el 2,8 por ciento de los encuestados la calificó como “buena”.

Al ser consultados sobre su perspectiva sobre la situación económica nacional el próximo año, el 32,2 por ciento tuvo expectativas positivas y el 67, 8 por ciento, negativas. Tan sólo el 0,6 por ciento de los encuestados afirmó que creía que el desempeño de la economía será “mucho mejor” y el 11,3 por ciento “mucho peor”.

Pero la evaluación de la situación del comercio fue dispar, porque mientras el 50,5 por ciento la consideró positiva, el 49,5 se encuadró en la opción “negativa” (ver gráfico).

La mayoría coincidió en que el nivel de ventas en comparación con 2017 es “peor” y responsabilizó a la disminución de las ventas a la “situación económica”, el 89,9 por ciento; el 1,6 por ciento responsabilizó a la tendencia de comprar por internet y un porcentaje idéntico, a las ventas callejeras.

Para la mayor parte de los comerciantes, el 47 por ciento, los consumidores siguen comprando las mismas marcas o productos que el año pasado. De todas maneras el 46 por ciento opinó que cambió el patrón de consumo por “la situación económica”.

Al ser consultados por cómo cree que estará la actividad comercial en 2019, el 50,8 por ciento se encolumnó entre las consideraciones positivas, pero el 49,2 adoptó posiciones pesimistas en las que prevaleció la categoría “igual de mal”.

En relación a la contratación de nuevo personal estable el 82,4 por ciento dijo que no contrató nuevo personal en 2018 y el 90,2 por ciento dijo que ni si quiera para las fechas especiales amplió su personal. No obstante a través de la encuesta se reveló que el 78 por ciento no redujo la planta de personal, mientras que el 22 por ciento explicó que en el último año si se achicó el número de empleados.

Otra de preocupaciones que tuvieron a maltraer a los comerciantes fue el aumento tarifario y el precio de los alquileres. Esos ítems -se indicó- afectaron al 78,8 por ciento de los comerciantes en el primer rubro y al 70 por ciento, en el segundo.