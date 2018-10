Maradona y la Selección: "Con esta manga de traidores yo no vuelvo"

Durante una extensa entrevista concedida a un medio argentino en las últimas horas, Diego Maradona tuvo duras definiciones para quienes manejan a la Selección y también se mostró "preocupado" por el presente de Boca entre otras tantas consideraciones.

"Con esta manga de traidores yo no vuelvo a la Selección" dijo Diego cuando lo consultaron sobre si volvería a ponerse el buzo de DT del equipo nacional.

"No. Ya soy grande. Estoy con muchas ganas de hacer un montón de cosas acá, pero en la Selección está toda esta manga de traidores y no vuelvo", agregó en la misma línea el "Diez".

Pero tenía más para agregar: "Queríamos una AFA nueva y metimos a Tapia. Yo también soy culpable eh, atención. El me vino a pedir apoyo a La Candela y le dije que sí...Me dijo un montón de cosas y no hizo naca, no me llamo mas. Eso es lo que más me jode y eso es traición...Y yo a los traidores los escupo en la cara".

¿Qué consejo le darías a Guillermo Barros Schelotto? Le preguntaron a Maradona en el momento de hablar sobre el presente de Boca. Y dijo esto: "Estoy tan desconcertado como ellos. Pide a Van Basten y se lo traen, pide a Gullit, a Maradona, a Cardona, a Zárate y se los trae a todos. Sé que es muy difícil comandar un grupo, pero con los jugadores que tiene Boca en algo le están errando. Yo creo mucho en Gustavo y Guillermo, no creo en los que están alrededor de ellos que no saben de fútbol, pero hacen que saben, llamensé los profesores, las amistades. Eso a mí me da asco de verdad".