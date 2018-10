Ley de Talles: comenzó el debate en el Senado en un plenario de comisiones

Buscan unificar los criterios de confección de indumentaria

Un plenario de comisiones del Senado comenzó hoy a debatir una Ley de Talles para unificar los criterios de confección de indumentaria, de acuerdo con las medidas antropomórficas de la Argentina.

Los legisladores iniciaron el estudio del tema mediante una audiencia de la que participaron funcionarios nacionales, representantes de fabricantes y de una organización no gubernamental.

La Cámara alta tiene en estudio al menos ocho proyectos de ley sobre una Ley de Talles de Indumentaria, y la idea es unificar en un solo expediente para que sea debatido antes de que termine el actual período parlamentario.

"El diez por ciento de las adolescentes en la Argentina sufren trastornos alimenticios. Y un tercio de las chicas sienten presión por sentirse lindas", explicó Sharon Haywood, representante de la Organización No Gubernamental Anybody.

Haywood también mencionó que "la Argentina y Japón tienen las tasa más altas de trastornos alimenticios del mundo" y añadió: "Argentina y Brasil son los países de América Latina en los que más cirugías estéticas se realizan".

Alicia Hernández, gerente general de la Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria y Afines, celebró que el proyecto "avance con la normalización de talles y marcas".

Hernández también mencionó la necesidad de "llevar adelante un estudio antropométrico" de los argentinos para que "la producción de indumentaria esté adaptada a la sociedad de la Argentina".

A su turno, Fernando Grasso, secretario de Industria de la Nación, impulsó la sanción de una Ley de Talles y sugirió confeccionar un "sistema que se adapte a los cánones de Defensa del Consumidor y de las Leyes Antidiscriminación".

En ese sentido, mencionó que la legislación suplantaría el "control del stock" que es "muy difícil de llevar a cabo".

El director de la Cámara Argentina de la Indumentaria, Cristian Urbinatti, reconoció, por su parte, que las empresas "fabrican más indumentaria de ciertos talles que son los que más se venden".

"No crean que alguien va a hacer algo que no va a vender. No crean que la imagen vaya a ser más que la venta de indumentaria", aseguró Urbinatti.