Partidazo en Gonnet y la pelea por no descender

La jornada de mayores de la Liga Amateur Platense arrancará más temprano, debido a la primera final de la Copa Libertadores entre Boca y River, que dará comienzo a las 17. Por ende, los horarios de las categorías mayores serán así: la cuarta se inicia a las 9; la reserva a las 11, el senior a las 13 y Primera, a las 14:30.

Las novedades son que Independiente vs. Alumni y Las Malvinas vs. Romerense comenzarán a las 13, (en primera), ya que no presentarán el Senior.

Asimismo, se supo que habrá mucha actividad el próximo fin de semana, aprovechando el aniversario de La Plata. El sábado 17 se jugará la duodécima fecha de juveniles e infantiles y la décima de Femenino; en tanto que el domingo 18, irá la fecha 12 de los mayores, y el lunes 19, la cuarta de juveniles y la undécima de las mujeres. El detalle: