Luciana Salazar confesó que fuera de su casa hace pis en vasitos

La mediática explicó que tiene problemas para utilizar los baños fuera de su casa

El sábado pasado, Luciana Salazar hizo una serie de confesiones durante el programa Podemos Hablar, que conduce Andy Kutsnetzoof, y una de ellas fue de tipo escatológica.

Consultados sobre el uso del baño fuera de su casa, la mediática indicó: "Cuando estamos en lugares donde no hay baños o los baños no son muy limpios, tengo una amiga muy de confianza que me trae vasitos de plástico. Después se los lleva y los tira no sé dónde".

Y detalló: “Mi amiga lleva los vasitos al baño y después los debe tirar a una pileta. Es mi mejor amiga, no es una cuestión de falta de respeto, es como mi hermana. El vasito es de plástico. ¡Se tira y no se usa más".