San Carlos hizo fútbol, pero no hay equipo

Si bien quedan seis días para que Villa San Carlos vuelva a jugar por el torneo oficial (el martes 20 a las 17, frente a El Porvenir, en Gerli), el entrenador Miguel Angel Restelli (foto) aún no tiene definido el equipo titular, a pesar de que ayer, el grupo hizo fútbol y trabajos físicos. Todavía es prematuro hablar de los once que saldrán a la cancha, aunque no sería descabellado pensar que haya un par de cambios respecto de la formación que derrotó en Berisso a San Martín.