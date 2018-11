"La casa de papel" obtuvo el Emmy internacional a mejor drama

La serie española "La casa de papel" ganó anoche el premio en la categoría de mejor drama en la gala de los Emmy Internacional que entrega la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión.

La ceremonia, llevada a cabo en Nueva York, era la 46º edición de los premios que reconocen los mejores programas de televisión emitidos y producidos fuera de los Estados Unidos.

La serie es una producción original española de Atresmedia, aunque su trascendencia internacional llegó de la mano de la venta de sus derechos de distribución a Netflix.

"La casa de papel" funcionó tan bien en el gigante del streaming que se convirtió en la serie más vista de habla no inglesa de la plataforma y se producirá una nueva temporada -esta vez con exclusividad mundial para Netflix, incluida España- que llegará en 2019.

"Esta es la última parada de un año increíble y un sueño con el que nunca habíamos soñado", manifestó el creador de la serie, Alex Pina, en declaraciones a la agencia Efe, y añadió: "(Estos premios) siempre los hemos visto con otros, parece que nunca va a tocar en España, pero sí".

Es que con el galardón obtenido, España rompió una sequía de 45 años sin que una serie dramática producida en el país ganara el Emmy Internacional.

En la misma categoría competían una serie india, otra británica y la brasileña "Uno contra todos", que en la Argentina tiene pantalla por Fox Premium.

En tanto, el danés Lars Mikkelsen (conocido mundialmente por su papel en "House of Cards") ganó el premio a mejor actor por la serie "Ride Upon the Storm", y la alemana Anna Schudt ganó el de mejor actriz por "The Sniffles Would Have Been Just Fine".

Otros ganadores fueron la israelí "Nevsu" como mejor comedia, la británica "Goodbye Aleppo" en la categoría documental y la chilena "Una historia necesaria" en la sección de duración corta.