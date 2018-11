¿Quiénes se subirán al escenario del Lollapalooza 2019?: un cuartetero, la sorpresa

Con la sorpresa de un cuartetero cordobés entre los elegidos, se dio a conocer hoy el lineup del Lollapalooza 2019 que desembarcará el 29, 30 y 31 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. La presencia más destacada será la del famoso rapero estadounidense Kendrick Lamar, que será el show principal del evento y que por primera vez pisará suelo argentino. También tendrá a los británicos Artic Monkeys y al rockero Lenny Kravitz, según informó la productora Lotus.

Lo cierto es que para la versión argentina está confirmada la presencia del cordobés "La Mona" Giménez, icóno del cuarteto. Este año la sorpresa había sido "Damas Gratis", con Pablo Lescano a la cabeza.

Cabe destacar que Lamar desplegará toda su batería de éxitos, especialmente los de su álbum "Damn" (2017), que lo catapultó a ser reconocido como una de las estrellas más impactantes de los últimos años. El artista de 31 años que saltó a la fama en 2012 con el disco "Good Kid, M.A.A.D. City", también repasará éxitos como la reedición del tema "Take On Me" de los noruegos A-Ha.

En tanto, los británicos Artic Monkeys, arribarán con su último disco "Tranquility Hotel Base & Casino"; mientras que Lenny Kravitz expondrá sus 30 años de carrera plagados de éxitos como "Are You Gonna Go My Way", "Again" o "Fly Away".

Twenty One Pilots, con su quinto disco "Trench", también dirá presente junto a Post Malone, Sam Smith, Tiësto, The 1975, Dimitri Vegas & Like Mike, Steve Aoki y más de un centenar de bandas que participarán en esta nueva versión argentina del Lollapalooza, un evento que que comenzó en Estados Unidos en 1991 como un festival itinerante bajo el liderazgo de Jane's Addiction y como respuesta al auge de la música alternativa de fines de la década de 1980.

Chile fue su primer destino internacional, y luego se extendió a Argentina, Brasil, Francia, Alemania e Israel.