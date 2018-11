Hartos de la inseguridad, cierran al público

| Publicado en Edición Impresa

“Últimos días, cierre definitivo por la inseguridad”, anunciaron a través de las redes sociales los dueños de la marca “FyF Design”, que decidieron cerrar las puertas del negocio de 55 entre 8 y 9, sintiéndose “totalmente desprotegidos y muy tristes”. En su cuenta de Instagram escribieron “intentamos hacer las cosas bien, pero se ha hecho tierra de nadie, nuestra vida vale una bala, no baja la edad de imputabilidad, los niños se muere de hambre, hay poco trabajo y miles de cosas más, se hizo algo imposible de frenar y combatir, ayer nos robaron 4 menores”. Y agregaron: “Agradecemos que no nos pasó nada, pero no podemos arriesgarnos más”.

El local funciona a un par de cuadras de la comisaría Primera, en una zona castigada fuertemente por el delito.