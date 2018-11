| Publicado en Edición Impresa

“Ese es el juego, es un ida y vuelta, es un reality. No todo es tan personal, no soy una villana, malvada, ni nada por el estilo. Pero no tiene gracia si somos lavadas y queremos quedar bien con todo el mundo. Así se pierde un poco la gracia”, dijo Pampita sobre su rol en el jurado.