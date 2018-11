La interna de la Selección al rojo: "Chiquito" Romero salió a contestarle a Icardi

La interna en la Selección parece haber estallado a partir de las afirmaciones realizadas por Mauro Icardi después del segundo amistoso con México

El delantero había dicho que en el ciclo anterior "No había tanto compañerismo y amistad..." y pocas horas después salió a contestarle Chiquito Romero.

El golero, uno de los protagonistas del "ciclo anterior" le salió a responder a Icardi con los tapones de punta: "La verdad si él lo vio de esa manera, fue una lástima porque podría haber disfrutado aprovechado de un enganche con Messi que metía una pelota en cualquier momento...O el Kun, o de cualquiera de los muchachos".

El arquero también le mandó a decir a Icardi que "Lamentablemente antes no se nos dio", y explicó al respecto que "El grupo venía con una mochila muy pesada. Y cuando tenés la responsabilidad en cinco, seis, siete u ocho jugadores es muy difícil".

Vale destacar que el arquero aseguró que el próximo año recuperará su puesto en la Selección: "Sé que el arco, el año que viene, va a volver a ser mío. No tengo ninguna duda de eso. No me preocupa para nada no haber jugado ahora en los amistosos con México. Y me puse muy contento de que, tanto Cachorro Marchesín como Gero Rulli, hayan hecho un gran trabajo".