| Publicado en Edición Impresa

“La verdad, se me perdió antes de la separación. Yo entrenaba, me lo saqué para entrenar, lo puse en el bolsillo y no apareció más”, le contestó Soledad Fandiño a Ángel de Brito, quien quiso saber qué había hecho con el anillo de compromiso que, en su momento, tuvo con Nicolás Cabré. “Yo lo busqué... pero ya estaba todo más o menos. Con Nicolás no hablamos más. Fue como pudimos manejar las cosas en ese momento, éramos chicos”.