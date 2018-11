Cande Tinelli habló sobre su lucha con sus problemas alimenticios

La influencer escribió un profundo descargo para concientizar a las adolescentes



Cande Tinelli realizó en las últimas horas una importante revelación respecto a su salud. La influencer contó que durante más de diez años sufrió de anorexia y bulimia.

"Estuve cinco años sin menstruar, sufrí caída de pelo y perdí momentos hermosos por esta enfermedad de mierda", expresó mediante un posteo de Instagram.

Y siguió: "No sé sí es porque se acerca mi cumple y me pongo mas sensible de lo que ya soy, pero sentía ganas de aprovechar la exposición (sin intención de que hagan notas), sabiendo que me siguen muchas adolescentes, para contarles un poco mi historia, y dejarles un mensaje a los que lo necesiten. No quiero dar pena con esto. Quiero que abran los ojos todas".

La hija de Tinelli, con la idea de concientizar, detalló: "Anorexia y bulimia desde los 15 hasta los 27. Pesando 10 kilos menos que hoy. Cinco años sin menstruar. Caída extrema de pelo. Depresión y mal humor. No poder disfrutar NADA. Encerrarme sola. No ver gente. Ataques de pánico y fobia social. Todo esto y muchas cosas mas, que realmente me arrepiento de que hayan existido".

Y cerró: "Perdí tantos momentos hermosos por esta enfermedad de mierd* que tomó mi vida por completo, que me pido disculpas a mi misma y a las personas que me rodean, que bien saben los malos momentos que los hice vivir. Gracias por sacarme de esto, les agradezco el amor y la paciencia, especialmente a mi papá, mamá y a Micaela".