El poder de la seducción

Se llama Sophia Balti y triunfa como modelo de fotografías y bikini runway. Ella vive en Buenos Aires, su éxito es a nivel internacional y en nuestro país hasta no hace mucho pasaba desapercibida. Según contó, es admiradora de Pampita y de Sol Pérez y espera triunfar en tierras gauchas. Mientras tanto, estudia Ciencias de la Comunicación en la UADE. En cuanto a su vida sentimental, contó que está soltera y remarcó que "no soy del touch and go, pero aveces hay que divertirse”