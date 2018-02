Gerardo Romano enfrentó los rumores sobre una hija no reconocida

Luego de que una mujer se presentara en la televisión afirmando ser la hija de Gerardo Romano, el actor decidió salir a enfrentar la versión en el programa "Habla por vos" (AM Radio Del Plata), que conduce Claudio Albarenque.

Con denuncia en mano Liliana Patricia Pérez, se presentó en el programa de televisión "Todas las tardes" (El Nueve) asegurando ser la hija del actor. Desde ese momento se generó un fuerte revuelo en las redes sociales y en la televisión que puso a Romano en el ojo del huracán.

"Mis tíos lo conocían a Romano y eran amigos. Una noche mi tío fue a buscarlo y le dijo: 'Te voy a presentar a una chica, está en mi departamento'. Lo llevaron ahí, mis tíos se fueron y lo dejaron con mi madre. Nada más. Hace 15 años que sé esto" dijo Liliana en el ciclo televisivo.

La mujer terminó señalando que su supuesto padre era amigo "del barrio" de sus tíos y de su madre, con quien tuvo una relación consentida. Sin embargo, al enterarse de que había quedado embarazada, dejó de relacionarse con ellos.

En el medio radial antes mencionado, el actor salió a dar su impresión sobre este pedido de paternidad. "Hace un tiempo una señora me tocó el timbre de mi casa, bajé y me dijo: 'Acá te dejo esta carta hay fotos adentro'. Le pregunté '¿que es esto?' y me dice 'Yo soy tu hija’. Me quedé boquiabierto y no me pareció muy congruente los indicios que había alrededor de sus dichos. En ese momento me dijo algo que no me gustó: 'Yo no quiero ir a los medios', eso me sonó como una amenaza” contó

Y prosiguió “Empecé a leer la carta, no me interesaba la prosa y la dejé ahí -siguió Romano-. Pasaron tres años y ayer me llamaron de un programa de televisión ("Todas las tardes"). Me dijeron que había estado una señora y que había dicho que era mi hija. Me preguntaron si yo tenía algo que decir y dije que no".

"Supuse que era la misma persona, parece que ahora me iniciaron una demanda por paternidad, pero las cédulas de notificación nunca las recibí porque llegaban con el nombre de Gerardo Gabriel Romano que vaya a saber quién era, yo no soy esa persona", indicó.

"Hoy me volvieron a llamar de varios programas y dije que no quería publicitar mi vida privada -señaló-. A la tarde prendí el televisor y vi a esta señora llorando desconsoladamente y pensé: 'Puede ser que sea mi hija y no me gustaría verla llorar así".

En este marco señaló "Llamé a la producción, pedí el teléfono de la señora y me voy a ser el ADN. Si llega a ser mi hija la voy a reconocer", sostuvo. El actor ya entabló contacto con la demandante y su abogado para avisarles que está dispuesto a hacerse el estudio de ADN.