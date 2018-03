Mónica Ayos defendió a Calu Rivero y dio detalles de lo que ocurrió con Darthés

La denuncia de Calu Rivero contra Juan Darthés por acoso sexual provocó que cada vez más personas cercanas o participantes de "Dulce Amor" se expresaran al respecto de lo que ocurrió allá por 2012.

Quien ahora realizó declaraciones y defendió a Calu fue Mónica Ayos, compañera de trabajo de amos, quien reveló detalles de lo que se comentaba en camarines: "Se sabía en Telefé lo de Calu y Darthés, había un secreto de voces", dijo la actriz en una entrevista con "El Show del Espectáculo", ciclo radial que conduce Ulises Jaitt en Radio Urbana BA.

"Cuando me crucé con Calu el primer día que llegué a grabar, ella me recibió súper bien y es verdad que yo noté sus ojitos tristes. La coyuntura de ese momento no era ésta", expresó refiriéndo se al hecho de que Calu decidiera contar lo ocurrido cinco años después.

Ayos reveló que la pareja de actores no se llevaba bien y aseguró que "algo había pasado". Además, apoyó a Rivero: "Me la imagino (a mi hija) en 10 años y no me gustaría para nada que, si vive esa situación, tenga una sociedad que no la escuche o que tenga miedo de hablar como le pasó a Calu", concluyó.