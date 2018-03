El partido aparte que jugaron D´Onofrio y Angelici

El día después del triunfo de River sobre Boca, el presidente millonario recordó un episodio que había vivido con su par boquense.

Rodolfo D´Onofrio señaló que en la cena de camaradería que compartieron con representantes de la AFA Angelici lo chicaneó y en el momento de recibir un cuadro como obsequio le dijo: "Siempre es bueno que un hijo se acuerde de su padre".

La cosa no cayó del todo bien para el mandamás riverplatense, aunque reconoció que no "le molestó" porque "sé que era una broma" aunque "yo no lo hubiera dicho", destacó.

Y allí D´Onofrio retrucó con otra chicana: "A mí no se me hubiera ocurrido nunca decirle "Yo no abandoné"...Cuando él me dijo lo que me dijo me reí. Mi estilo es uno, el de el es otro, cada uno se maneja como le parece", tiró el máximo dirigente millonario.