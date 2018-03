El Granate derrotó al Sabalero en "el Cementerio de los elefantes"

Lanús venció esta noche a Colón de Santa Fe 2 a 1, en uno de los dos partidos que dieron inicio a la 20ma. fecha de la Superliga Argentina de fútbol.

Alan Ruiz de penal (18m.PT) abrió la cuenta para Colón, que a los 20m tuvo la chance de aumentar la ventaja con otro penal que desperdició Correa; y Lanús lo dio vuelta con goles de Lautaro Acosta (15m.ST) y Bruno Vides (23m.ST).

El encuentro se disputó en el estadio Brigadier Estanislao López, con el arbitraje de Silvio Trucco, que expulsó a Matías Fritzler (45m.PT) en el local por doble amonestación y a Rolando García Guerreño (25m.ST) en la visita por exceso verbal.

FICHA TÉCNICA DEL PARTIDO

Colón: Alexander Domínguez; Gustavo Toledo, Germán Conti, Guillermo Ortíz y Gonzalo Escobar; Matías Fritzler y Adrián Bastía; Christian Bernardi, Alan Ruiz y Tomás Chancalay; Javier Correa. DT: Eduardo Domínguez.

Lanús: Esteban Andrada; Gabriel Carrasco, Rolando García Guerreño, Nehuén Paz y Darío Cáceres; Tomás Belmonte, Iván Marcone y Nicolás Pasquini; Lautaro Acosta, Bruno Vides y Gonzalo Di Renzo. DT: Ezequiel Carboni.



Gol en el primer tiempo: 18m. Ruiz de penal (C).

Goles en el segundo tiempo: 15m. Acosta (L) y 23m. Vides (L).



Cambio en el primer tiempo: 4m. Marcelo Herrera por Paz (L),

Cambios en el segundo tiempo: inicio Gastón Lodico por Cáceres (L), 26m. Leandro Maciel por Vides (L), 27m. Diego Vera por Chancalay (C), 28m. Cristian Guanca por Bernardi (C) y 34m. Marcelo Estigarribia por Ortíz (C).

Incidencias en el primer tiempo: 20m. Andrada (L) le contuvo un penal a Correa (C ) y 45m. expulsado Fritzler por doble amonestación (C).

Incidencia en el segundo tiempo: 25m. expulsado García Guerreño (L) por exceso verbal.

Amonestados: Frizler, Conti, Bastía, Bernardi (C); Marcone, Carrasco (L).

Arbitro: Silvio Trucco.

Estadio: Brigadier Estanislao López (Colón).