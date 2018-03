Cinthia Fernández sobre Matías Defederico: "sigo enamorada de él"

La bailarina se quebró en medio del programa PH, podemos hablar



Hace ya unas semanas se conoció el fin de la relación entre Cinthia Fernández y Matías Defederico y comenzaron los primeros roces mediáticos.

En ese contexto, la bailarina asistió al programa PH, podemos hablar, y fue consultada por Andy Kusnetzoff sobre su separación.

Con los ojos vidriosos, Cinthia explicó: “Me estoy separando y me siento bastante sola. Mi salida son mis hijas, pero siento que ni siquiera estoy bien para ellas. Me siento bastante sola, porque yo elijo estar sola. Trato de buscar la salida, pero no la encuentro. Siento que no estoy bien para mis hijas, en mí, ni pienso... Todavía estoy enamorada de él...”.

Y siguió, angustiada: "Siempre uno de la pareja ama más, yo creo que amo más... Parece que él fuera un monstruo y no es así. Odio llorar. Es la persona que compartí siete años y que sigo amando, obviamente. No quiero llorar porque parece que doy lástima y no lo puedo aguantar”.