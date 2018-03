El sobrepeso afecta a más de la mitad de las mascotas

| Publicado en Edición Impresa

Muchas personas controlan su propio peso regularmente, sin embargo, el 40% no sabe cuánto pesa su gato o perro y el 22% dice que nunca ha pesado a su mascota. Una nueva encuesta realizada por una empresa líder en nutrición y cuidado de animales domésticos durante los meses de enero y febrero a más de 5.300 propietarios de mascotas arrojó como resultado que existe una comprensión notablemente escasa de la cantidad de comida que necesitan los gatos y los perros, o de lo que deberían o no comer, y que la mayoría de los propietarios no tienen idea de si su mascota tiene sobrepeso.

Si bien sólo una cuarta parte de los dueños de gatos y perros (24%) han señalado a sus mascotas como obesas, cuando se les preguntó si su gato o perro exhibía alguna de las señales de sobrepeso, el 64% indicó que su mascota actualmente tiene al menos un signo de sobrepeso como no poder sentir sus costillas o haber tenido que aflojar su collar.

LAS CAUSAS

La clave para lograr un peso saludable en nuestras mascotas tiene que ver con ignorar la “mendicidad” o sus “pedidos de comida”, así como controlar la cantidad de alimentos.

Según la encuesta, más de la mitad de los dueños de perros y gatos, siempre o a menudo, les dan alimento a sus mascotas cuando éstas se lo piden (54%), mientras que casi una cuarta parte (22%) a veces sobrealimentan a sus mascotas para mantenerlos felices. Además, apenas el 20% siempre mide la cantidad de comida que les da y el 87%, siempre o a menudo, le da a su mascota aproximadamente lo que cree que necesita en cada porción.

Otro factor clave que puede ser parte del problema es el fuerte vínculo emocional entre los dueños y sus mascotas. Muchos dueños expresan afecto por su mascota a través de la alimentación, lo que puede llevar fácilmente a que la mascota consuma más calorías de las que necesita. De hecho en la encuesta, el 59% de los dueños de gatos y perros dijeron que se sienten recompensados cuando los alimentan y el 77% dijo que su animal se emociona cuando lo hacen.

LAS CONSECUENCIAS

Desafortunadamente, muchos propietarios no están completamente al tanto de las consecuencias de alimentar en exceso a su mascota. El 61% de los encuestados ignora que las mascotas con sobrepeso pueden ser susceptibles a diabetes y enfermedades ortopédicas y esta falta de conciencia es asociada en un 53% a la calidad de vida de las mascotas y al riesgo de que contraigan enfermedades cardíacas o tengan una vida más corta.

“Al igual que los humanos, las mascotas deben tener un peso saludable”, dijo Fernanda Serralta, Technical Service Veterinary en Mars Petcare Argentina, la empresa que llevó adelante el relevamiento. “Sin embargo, este es un tema muy complejo que requiere comprensión y compromiso tanto de los dueños de mascotas como de los veterinarios”.

REVERTIR LA SITUACIÓN

Sandra McCune, otra de las científicas que trabaja en Mars Petcare, resaltó que la “encuesta muestra que los dueños de mascotas están abiertos a recibir más orientación sobre cómo mantener a sus gatos y perros en forma y saludable”. Señaló también que “el enfoque de nuestro trabajo es cada vez más encontrar formas de ayudar a los propietarios a saber cómo mantener a sus mascotas sanas y felices”.

Es este sentido, los resultados son optimistas al reflejar que el 72% de los encuestados dijo que su veterinario les había hablado sobre los beneficios emocionales y de salud de la dieta y el ejercicio para su mascota y más de dos tercios de ellos querrían que los asesoraran más activamente.

Este estudio demuestra que es necesario prestar mayor atención al peso y la alimentación de nuestras mascotas ya que las consecuencias podrían ser graves. Un buen inicio sería realizar una consulta al veterinario para asesorarnos aún más en el tema y recibir pautas y consejos sobre un peso y alimentación saludable para mantener sanas a nuestras mascotas.