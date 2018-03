Presentaron a Oli, una muñeca creada para fomentar la diversidad

Se tata del primer juguete que representa un bebé con Trisonomia 21

La empresa argentina de fabricación de muñecos con apariencia real "Casita de Muñecas" presentó hoy en la Legislatura porteña el primer muñeco bebé con Trisomia 21, en el marco de una serie de actividades que se realizan por el Día Internacional de las personas con síndrome de Down.

La actividad estuvo organizada por la diputada Mercedes De Las Casas y contó con la presencia del director de Casita de Muñecas, Federico Galanterni; miembros de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete; el director ejecutivo de la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina, Pedro Crespi, y la presidente de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad, Mercedes Rozenthal.

"Hoy es una tarde que me llena el alma. Oli tiene por finalidad abrir el corazón y tirar abajo barreras impuestas por la sociedad", expresó De Las Casas durante la reunión, en tanto que el diputado José Luis Acevedo remarcó que "tenemos que construir una sociedad basada en las diferencias para poder lograr una sociedad más inclusiva. Oli vino a quedarse para siempre entre nosotros".

Por su parte, Galanterni contó detalles sobre el Oli al explicar que "hace más de dos años que estamos trabajando en este proyecto y tuvimos la convicción de hacer un producto nacional de calidad. Oli nació para apoyar la pluralidad y fomentar desde la niñez la diversidad".

Según precisó el empresario, la nueva muñeca, que tiene gestos y características físicas de las personas con síndrome de Down, surgió por una anécdota que le narró un allegado.

"Una persona nos contó que le preguntó a una nena con Síndrome de Down si le gustaban las muñecas, pero la nena le respondió que no, porque no había ninguna que se le parezca a ella", explicó Galanterni.

"Cuando escuchamos eso se nos puso la piel de gallina, y sentimos que teníamos que hacer algo para ayudar a esta nena y otros nenes más que seguramente estén pasando por lo mismo", dijo.

A raíz de este impulso, la empresa del barrio porteño de Villa Soldati comenzó a trabajar en el proyecto que le acercó a la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina para recibir asesoramiento sobre la Trisomia 21, una alteración genética de los cromosomas del par 21 que provoca discapacidad intelectual y que el médico John Langdon Down describió en 1866.