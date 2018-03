Mica Viciconte se enojó con Nicole y la acusó de querer "ensuciarla"

La polémica está servida una vez más en el universo de Nicole Neumann y Fabián Cubero. Sin embargo, ahora los problemas alcanzaron a Mica Viciconte y a las nenas que la ex pareja tiene en común.

Después de la noticia de que Mica había dormido con las nenas en la casa de Cubero, con el aditivo de que fueron las propias niñas quienes invitaron a la nueva novia de su papá a pasar la noche allí, Nicole salió con los tapones de punta.

"Esto de dormir con gente que no conocen, que no hay una confianza necesaria ni suficiente al día de hoy. Me parece que hay cosas como dormir, bañarse, ciertas cosas para los chicos que son con mamá, papá, una tía o una abuela", había dicho la modelo al respecto.

El enojo de Neumann, sin embargo, fue más allá. "Después, que vayan al cine, a tomar un helado, a andar a caballo, lo que quieran. Me parece maravilloso que se diviertan y la pasen bien. Esas cosas las hablé un poquito con ellas o endiosan a gente que está al lado de él".

La respuesta de Viciconte, furiosa, no tardó en llegar. La joven utilizó Twitter como herramienta para realizar su descargo y fue contundente: "Soy súper respetuosa y dormí en otra habitación. Qué ganas de ensuciarme cuando no me meto en sus problemas", publicó.