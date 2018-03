Agüero no tiene dudas: "Este es el Mundial, se puede ser campeón"

Más allá de los problemas físicos que lo aquejan el Kun Agüero tiene toda la esperanza depositada en el mundial de Rusia y así lo hizo saber durante una entrevista concedida hace pocas horas.

"Este podría ser mi Mundial, estoy en un momento en el que las cosas me salen muy bien. Debería seguir en esta línea. En mi cabeza y en la de todo el grupo está que este es el Mundial...Se puede ser campeón, la ilusión está".

Sobre la lesión, el ex jugador de Independiente dijo que "Cada uno se tiene que cuidar al máximo. Yo tuve esto de la rodilla, en el entrenamiento, y me imaginé un montón de cosas. Le pedí a todo el mundo que en la resonancia no fuera nada. Tuve miedo. Si era una lesión grave, te perdés el Mundial. Pero dije, voy a pensar en positivo".

Agüero también comentó que Guardiola le dijo: "Si vos estás bien, tienen chances. Está todo el día metiéndome eso en la cabeza. También me dice: 'Yo quiero que, si España no gana el Mundial, que sea de Argentina'.