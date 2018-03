Daniel Bertoni sobre los abusos: "Existieron siempre"

Así lo indicó en declaraciones a TNT Sports

El ex delantero de Independiente y campeón del mundo con la selección argentina en 1978, Daniel Bertoni, aseguró hoy que el abuso sexual en perjuicio de jugadores de inferiores "existió siempre" en los clubes de fútbol y que fue "una suerte" que ahora lo denunciara la entidad de Avellaneda.

"Me preocupa, pero la verdad que esto existió siempre. En la época nuestra también había rumores de estas cosas. La suerte fue que un chico ahora se quebró y habló. Si no hubiera continuado esta pedofilia y esta prostitución", le indicó a TNT Sports el ex atacante "rojo".

"Se aprovechan de los chicos de las provincias que no tienen el apoyo familiar y la contención. Pero en el caso de Independiente el club no tiene nada que ver, les da todo. Les da una buena pensión, un buen alimento. Por eso está exento de esto", argumentó Bertoni, de 63 años.

El bahiense, que surgió a la consideración pública jugando en Quilmes, advirtió que en "este momento se nombra a Independiente, pero debe haber otros clubes también. Se aprovechan de los lugares y de las situaciones".

La causa que investiga una red de prostitución en el club de Avellaneda y que lleva adelante la fiscal María Soledad Garibaldi tiene 4 detenidos: el árbitro Martín Bustos y su abogado Carlos Beldi, el relacionista público Leonardo Cohen Arazi y un individuo llamado Silvio Ernesto Fleyta.

Además, hay dos pedidos de captura para dos prófugos: Juan Manuel Díaz Vallone y Alejandro Carlos Dalsin. El primero actúa como organizador de torneos de fútbol amateur, mientras que el otro es representante de jugadores.