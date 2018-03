El Sabalero y el Globo empataron sin goles en el "Cementerio de los elefantes"

Colón de Santa Fe y Huracán empataron esta noche sin goles, en un partido correspondiente a la 18va fecha de la Superliga.

El encuentro se disputó en el estadio Brigadier Estanislao López de la capital santafesina y fue arbitrado por Facundo Tello.

FICHA TÉCNICA DEL PARTIDO

Colón: Alexander Domínguez; Gustavo Toledo, Jonathan Galván, Guillermo Ortiz y Gonzalo Escobar; Matías Fritzler y Mariano González; Pablo Ledesma, Alan Ruiz y Tomás Chancalay; Javier Correa. DT: Eduardo Domínguez.

Huracán: Marcos Díaz; Carlos Araujo, Carlos Matheu, Martín Nervo y Pablo Alvarez; Israel Damonte y Mauro Bogado; Ignacio Pussetto, Nicolás Silva y Ricardo Noir; Andrés Chávez. DT: Gustavo Alfaro.



Cambio en el primer tiempo: 36m. Cristian Chimino por Álvarez (H).

Cambios en el segundo tiempo: 13m. Cristian Bernardi por González (C), 19m. Diego Vera por Chancalay (C), 22m. Diego Mendoza por Pussetto (H), 30m. Nazareno Solís por Noir (H) y 37m. Nicolás Leguizamón por Ledesma (C).

Amonestados: Ruiz, Escobar, Chancalay (C); Matheu, Araujo, Mendoza (H).

Árbitro: Facundo Tello.

Cancha: Brigadier Estanislao López (Colón).