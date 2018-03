Increíble video de la Tierra desde la Estación Espacial Internacional

El video, subido a las redes sociales por el astronauta Randy Bresnik, sirve como excusa para observar de “cerca” el trabajo que llevan a cabo los tripulantes de la Estación Espacial Internacional durante las caminatas espaciales, y la visión que tienen de nuestro planeta mientras orbitan a 408 kilómetros a una velocidad constante de 27.600 km/h.

En él vemos cómo Drew Feustel y Ricky Arnold llevan a cabo una exitosa salida que duró 6 horas y 10 minutos, la cuarta del año, que permitió instalar los equipos de comunicación en el módulo Tranquility, con el objetivo de mejorar la velocidad de transferencia de datos de un instrumento que mide la temperatura de las plantas en la Tierra y que aún debe ser puesto en órbita.

Para Feustel, no es nada nuevo: en total, habrá pasado 48 horas y 28 minutos en el vacío intersideral.

Can an astronaut feel the movement of the @Space_Station during a #spacewalk? @Astro_Wheels says “You & everything around you are in free fall around the Earth, & everything appears to be floating. You can feel movement when you look down at the blue planet below!” #FunFactFriday pic.twitter.com/9Pz4EkC2Ef