Estupor en Punta Indio: rescatan a una mujer que estaba secuestrada y era abusada

Una mujer que se encontraba secuestrada en una vivienda ubicada en un sector de Punta Indio, en donde presuntamente era sometida a abuso sexual y otras vejaciones, fue rescatada en las últimas horas por personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

Según se desprende del parte policial que se conoció este sábado, se debió montar un fuerte operativo para socorrer a la víctima que, después de varios días de sufrir la pesadilla de la privación de la libertad y el abuso, logró establecer comunicación con la policía a través de la línea 911.

En la comunicación que mantuvo con el operador aseguró estar atrapada en una casa en la que era sometida a violaciones. Según explicó la damnificada, un hombre era quien la había privado de su libertad.

Pero la tarea para los efectivos no fue fácil. Es que si bien la mujer pudo dar aviso a la policía sobre la difícil situación que estaba atravesando el plan de rescate no se pudo ejecutar en el acto debido a que la víctima no podía reconocer el lugar en el que se hallaba.

Fue en este marco que con las pocas fuerzas que le quedaban la mujer realizó un reconocimiento de la zona a fin de facilitar alguna pista sobre su paradero. Pero pocos fueron los datos que pudo relevar ya que se encontraba encerrada en una precaria casa y su margen de movilidad era muy escaso.

Pese a ello transmitió a la fuerza policial las escasas características que logró reconocer más una serie de datos que recordaba. Con toda la información que tenían se puso en marcha un operativo para dar con la ubicación en la que se encontraba la víctima.

Tras varias horas de rastrillaje, finalmente la policía logró dar con el lugar en el que se encontraba la mujer. Por la zona también andaba merodeando el captor que fue arrestado cuando intentó ingresar a su domicilio. Finalmente, una vez que se redujo al sospechoso, la policía ingresó a la precaria vivienda ubicada en calle 31 entre 18 y 20 de esa localidad.

Rápidamente fue trasladada hasta un centro de salud en donde permanecía hasta las últimas horas bajo observación médica. Según trascendió, la mujer tiene unos 40 años. Se pudo establecer además que el detenido, que quedó a disposición de la justicia, tiene 52 y es oriundo de la zona. Por estas horas los investigadores se disponían a establecer las circunstancias en las que se produjo el secuestro.