Los cinco alimentos bien ricos para sentirte más sexy

Además de las propiedades nutricionales te contamos el efecto que producen en nuestro organismo

A veces no sabemos por qué pero es cierto que con algunos alimentos nos sentimos especialmente sexys. Esto se explica por sus características nutricionales, que contribuyen a levantar el ánimo y la libido y, en algunos casos aumentan el nivel de la oxitocina en el cerebro, algo que también se suele asociar al aumento de deseo sexual.

No se pueden calificar exactamente como afrodisíacos, pero lo cierto es que estos cinco alimentos producen una sensación agradable en el organismo. Eso sí, no se trata de abusar de ellos, sino de consumirlos en el momento adecuado y en la cantidad adecuada.

De acuerdo con menshealthlatam.com, se han realizado diversas investigaciones que avalan que diversos alimentos poseen vitaminas y sustancias que ayudan a mejorar las prácticas sexuales.



Vainilla



La vainilla se deriva de una planta de la familia de las orquídeas, y es uno de los mejores afrodisíacos que se conocen. Tiene la capacidad de mejorar la libido y el estado de ánimo.



Maca



El maca es un alimento de origen andino y bastante antiguo. Sus raíces se venden en forma de polvo y así es como se consume en Occidente. Es muy rica en aminoácidos que alimenta las glándulas de la adrenalina y nos llena de energía. Es reconocida como un afrodísiaco, o al menos como uno de los alimentos que mejora el deseo y la función sexual. Además equilibra las hormonas y te sumerge en un estado de felicidad casi perpetua.



Almendras



Están cargadas de grandes cantidades de zinc, vitamina E y selenio, tres componentes que beneficien la salud sexual y contribuyen a mejorar la salud del sistema reproductivo. Las almendras también son ricas en magnesio que ayuda al sistema nervioso a no perder el control y equilibra el sistema hormonal



Espirulina



Es un alga considerada un superalimento por sus propiedades nutricionales. Tiene un alto contenido en vitamina B12. Solo una cucharada de espirulina supone el 70% de la dosis diaria recomendada de esa vitamina , además aporta 4 gramos de proteína. La piel será la primera en notar el consumo de espirulina porque esta alga desintoxica al cuerpo de adentro hacia fuera. Te crecerán más rápido las uñas y el pelo, y tendrás un aspecto más saludable.



Cacao



El chocolate es sinónimo de amor y romance y hasta de buen sexo . El cacao y el chocolate en su versión más pura contienen componenetes que levantan el ánimo y la libido, así como el metabolismo. Por otra parte, el chocolate incrementa el nivel de la hormona oxitocina en el cerebro , también asociado con el sexo y los vínculos amorosos. Aumenta los niveles de dopamina y la producción de serotonina, por eso un trozo de chocolate negro parece ser la solución de todos los problemas, simplemente porque por arte de magia (y de la química) te hace sentir mejor) .



Cereal



La próxima vez que vayas de compras al súper, asegurate de que el cereal que compres para desayunar todas las mañanas contenga tiamina y riboflavina en grandes cantidades. Estas vitaminas son vitales para el buen funcionamiento del sistema nervioso; esto se traduce en más estimulación y placer durante el sexo. Los panes y cereales fortificados también tienen alto contenido de niacina, una vitamina esencial para la secreción de histamina, sustancia química que tu cuerpo necesita para tener estornudos y orgasmos explosivos.



Carnes rojas



Aumenta la libido y testosterona. “La proteína de la carne aumenta en forma natural los niveles de dopamina y norepinefrina, dos químicos en el cerebro que aumentan la sensibilidad durante el acto sexual”, explica la asesora en nutrición Elizabeth Ward.

La carne roja contiene mucho zinc, mineral que aumenta la libido, y su consumo también ayuda a incrementar el nivel de testosterona, al tiempo que limita la producción de SHBG (globulina que evita la hormona del sexo), una sustancia que limita el flujo sanguíneo al pene y reduce la estamina sexual masculina.