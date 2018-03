Valverde no confirmó a Messi y es duda en el Barsa

| Publicado en Edición Impresa

El técnico de Barcelona, Ernesto Valverde, explicó que al astro argentino Lionel Messi, afectado por una sobrecarga muscular, lo están “cuidando” y no adelantó si lo dispondrá dentro de los once para visita a Sevilla por la 29na fecha de la Liga de España.

El entrenador dijo que el argentino aún tiene “pequeñas molestias” y que ello podría conllevar a “una rotura muscular”, que evaluó como algo “mucho más grave”.

“Lo estamos cuidando, como también lo hizo Argentina. Tiene unas pequeñas molestias y eso son cosas normales a estas alturas de temporada”, afirmó sobre el rosarino, que participó con normalidad del entrenamiento previo al partido en Andalucía.

Valverde deseó ante todo “tenerlo el miércoles” próximo cuando su equipo reciba a Roma de Italia por la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones.

Messi jugó por última vez el 18 de marzo pasado en la victoria sobre Athletic Bilbao y luego acompañó al seleccionado argentino en los amistosos jugados con Italia (2-0) en Manchester y España (1-6) en Madrid.

A propósito del impacto personal que le produjo esa goleada, el técnico de Barcelona expresó: “Lo veo bien. Estuvimos hablando de cómo había venido. A todo el mundo le gusta ganar, no nos engañemos, pero todos estamos acostumbrados a soportar las críticas. Lo veo perfecto en ese sentido desde ese punto de vista anímico”.

Tanto el entrenador como el jugador esperan la pronta recuperación del astro de Rosario. Pese a que no se confirmó si será o no de la partida, desde estos lares suponen que no lo hará, ya que no lo hizo en el papelón del seleccionado albiceleste ante la Furia española por un histórico 1-6.