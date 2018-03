La FIFA confirmó la utilización de la tecnología en Rusia

El de este año será el primer Mundial de la historia en que se usará el VAR, de acuerdo a lo confirmado en la entidad madre del fútbol

La Copa del Mundo de Rusia 2018, a jugarse entre el 14 de junio y el 15 de julio próximos, será la primera de la historia que contará con el sistema de Asistencia a los Árbitros por Video (VAR, según sus siglas en inglés), luego de que se aprobara el uso de esa tecnología por la International Football Association Board (IFAB) en Zurich, Suiza.

La aplicación del VAR será para cuatro situaciones: convalidación de un gol en el que no se sepa si la pelota ingresó en su totalidad o no, offside o habilitación, tarjeta roja directa (no segunda amarilla) y para identificar al jugador infractor en caso que el árbitro se haya confundido o no sepa la identidad.

“La decisión representa una nueva era para el fútbol con asistencia de video para árbitros que ayuda a aumentar la integridad y la equidad en el juego”, explicó el comunicado oficia.

La reunión estuvo encabezada por presidente de la FIFA, el italo-suizo Gianni Infantino, y en ella lo acompañaron los miembros de IFAB (las asociaciones de fútbol de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, así como la FIFA, que representa a todas las demás asociaciones nacionales).

Allí, los presentes asistieron a la presentación del informe independiente elaborado por la universidad belga de Leuven sobre la utilización del VAR del VAR desde marzo de 2016.

Éste concluyó que la exactitud de las decisiones con el VAR es del 98,9 por ciento y el tiempo perdido de juego por su utilización representa menos del uno por ciento en los partidos.

El relevamiento llevado adelante por el establecimiento educativo tomó un total de 804 partidos, sobre el que se determinó que en sólo el 8% se tuvo un “impacto” decisivo y en 533 ni siquiera se utilizó.

Al cifrar en menos del 1% el tiempo perdido en un partido, la universidad KU de Leuven consideró que el uso del VAR “tiene un impacto muy pequeño comparado con otras situaciones de pérdida de tiempo como faltas (9,5%), pases (8%), tiros a puerta (6%), córners (4.5%) y sustituciones (3,5%)”.

Los miembros del IFAB aprobaron un borrador del Manual de VAR, que contiene un protocolo obligatorio, principios y requisitos, así como también consejos sobre la implementación de esta herramienta para permitir que las competencias completen el riguroso proceso de aprobación obligatoria.

Los antecedentes históricos en los cambios de reglamentación se dieron en el Mundial de México 1970 cuando se incorporó la tarjeta amarilla en Estados Unidos 1994 en el que se prohibió por primera vez a los arqueros atrapar los pases hacia atrás.

Entre las otras decisiones adoptadas en la reunión de la IFAB figura la opción de una sustitución “adicional” en la prórroga, después de dos años de realización experimental.