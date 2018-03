Susana Roccasalvo, durísima con Yanina Latorre: "Psiquiátricamente no está bien"

Susana Roccasalvo, quien compartió trabajo con Yanina Latorre en 2014 en el ciclo "Implacables", no guarda un buen recuerdo de la mediática esposa del ex jugador de Racing y Boca y arremetió contra ella: "Psiquiátricamente no está bien".

Durante una entrevista, la conductora disparó duro contra la panelista de Los Ángeles de la Mañana: “Hace pelota a todo el mundo, a gente que viene hace años trabajando. Ella es violenta pero divierte entonces la contratan”.

El motivo del conflicto ocurrió en un móvil con Mariana Fabbiani: "Yanina habló del nuevo programa que reemplazaba el mío antes que el gerente de programación, y después dijo que yo soy una vieja, y eso le valió que cuando volvió a Canal 9 le digan ‘el mes que viene te vas’, lógico”, y agregó: “Después de eso empezó a vociferar contra mí, me empezó a odiar, no tiene los patitos alineados”.

Sin embargo, la ola de críticas no terminaría ahí. “Acá hay persecución y mal trato en la televisión desde la mañana. Latorre en canal 13 le vive diciendo resentida a todo el mundo, a mí me dice vieja resentida, y encima le pagan”, expresó Roccasalvo.