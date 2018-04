Demi Lovato reprogramó su gira y llegará más tarde a la Argentina

Demi Lovato anunció mediante un comunicado difundido por la productora del espectáculo que iba a brindar en Argentina que las fechas tuvieron que ser reprogramadas.

La cantante, compositora y artista estadounidense iba a actuar en Tortuguitas el próximo 24 de abril, pero por "cuestiones de producción" actuará el 17 de noviembre en el DirecTV Arena.

Su "#TellMeYouLoveMeTour" comenzará México, donde actuará el 20 y 22 de septiembre, primero en el México Arena de la capital azteca y luego en el Arena de Monterrey.

Más tarde llegará a Chile para tocar el 14 de noviembre y después llegará a Argentina para seguir a Brasil.

I’m absolutely heartbroken that I have to make this announcement today... due to production issues we have to move the South America #tellmeyoulovemetour dates 😔 Ecuador, Costa Rica, and Panama I’m devastated we had to remove those shows. https://t.co/rXn1V4RprD pic.twitter.com/j56IKtJdhv